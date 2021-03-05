國務院總理李克強今早兩會時表示，中國有可能加入由美國盟友組成的進步跨太平洋伙伴關係協定（CPTPP），並同事加快中日韓自貿協定談判進程，推動區內經濟伙伴關係盡早生效，以及中歐投資協定簽署。

李克強指中國願意與世界各國擴大相互開放，實現互利共贏，稱中國將「積極考慮加入」CPTPP，並形容中美關係在互相尊重的基礎上，可推動平等互利的經貿關係。

跨太平洋伙伴關係協定（TPP）原本由美國前總統奧馬巴積極推動，以消除關稅等措施，團結亞太區盟友，用以制衡崛起的中國。不過TPP後來被美國國內反對，稱這會傷害自身經濟，而特朗普上任後亦已立即退出，現任總統拜登亦未見有意重返協定。

目前CPTPP由日本、澳洲、加拿大等11國組成，近期分別都跟中國發生貿易磨擦，例如澳洲煤、龍蝦、車厘子先後遭中國禁運。對於中國領導人多次提及想加入CPTPP，日方曾表示過顧慮，並指會嚴選新會員國資格，確保成員禁止國有企業獲特殊待遇，確保組織之間的貿易公平。

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