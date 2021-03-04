【本報訊】臨海而建私樓，向來以海景作賣點，定價因而被看高一線。近年可供出售的臨海地皮買少見少，正因為供應稀有，發展商多以「黃金」、「鑽石」等瑰寶級數等包裝方式，打造臨海項目，以顯示物業身價。

毗鄰新地酒店項目

隨着九龍站落成，以及政府興建港深廣高鐵站大型基建，西九龍一帶成為各大財團或發展商力爭地盤。四年前，政府推出長沙灣興華街西對出住宅地，臨海又鄰近多鐵滙聚的南昌站，即時令各大財團雙眼放光。地皮毗連一幅酒店地皮，更為區內亮點，皆因長沙灣一帶欠缺具規模酒店，涵蓋住宅、酒店的綜合發展項目正合發展商脾胃，新地（016）2017年以50.6億元奪得興華街西對出酒店用地，創下純酒店用地紀錄。

毗連酒店地的臨海住宅地皮，儘管新地搶「頭啖湯」奪酒店地，亦無減其餘發展商對買入這幅臨海地意欲，最終由會德豐、信置（083）、嘉華（173）、世茂（813）及爪哇（251）五家發展商聯手力壓被視為大熱的新地，以及其他競爭對手，取得這幅海景地皮。

因應區內規劃，未來區內不乏供應，新地、嘉里（683）及華潤持有的長沙灣荔康街、發祥街及深旺道潤發貨倉及嘉里鴻基貨倉用地，將重建成逾3,647伙住宅項目，勢成區內另一焦點。