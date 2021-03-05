上週的文章已經講過，我已將倉位持貨大減，現在的感覺是無貨一身輕，不用擔心往後市況轉差會輸大錢。然而，下一點應該怎樣做，以下是我的幾個部署要點。

首先，我不會心急追回前一個星期跌市所造成的損失。有一句說說，叫做財不入急門。往往如果你越心急要追回損失，你會再輸錢的機會就會很高。一旦損失增大，之後要收復失地的難度就會更高，所以，我會寧願等大市走勢轉趨明朗後才再入市去博，這樣會比較穩妥。

然後，不要有撈底的心。當然，如果你是股評人，能夠做第一個開口博撈底，又撈得中的話，這將會是一件相當有型的事。然而，做第一個於低位買入股票的人，並不代表就能賺到最多的錢。就去上年，你能夠賺到多少錢，並不在於你是否於三月時就已經入市買貨，反而更著重是在下半年的升勢中，你是否有堅穩地持貨。

再者，永遠賺錢最容易的時間，就是危險出現之後。如果美股真的出現股災，大半年後，市場上就會有很多優質的股票大平賣，要找到可以幫我們賺到大錢的股票，根本一點難度都沒有。難就難在，到時，你還會否有資金買入股票。所以，不要讓自己於股災中輸大錢。

最後，如果大家都已經減持了股票，下一步，我們應該要找多一些投資以外的興趣。這一點，非常重要。因為，如果你將所有的注意力都投放於股市之上，將來如果股市出現一些轉好的假象，這就很容易會將你再度引入市場，令你有機會再輸大錢。但只要你可以培養一些投資以外的興趣，將注意力分散一下，你會再中招的機會就會減低。

黑暗過後是黎明，到時於投資市場上，將會有很多賺錢的機會。但也要現實點跟大家講，如果你連本金也輸掉了，之後有甚麼機會出現，也會變得與你無關。未來的日子，保本是最重要的事。撐過了這種難玩的市況後，要賺錢，機會多的是。

莫家強

富昌金融集團經紀業務部副總裁

期權及美股課程導師，擅於以電腦程式篩選股票，並配合期權策略進行部署。

https://www.facebook.com/alexmokinvest

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！