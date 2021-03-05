《路透》引述知情人士指出，中國金融監管機構通知銀行今年削減貸款規模，以防範國內金融市場泡沫造成的風險。

報道引述3名不願透露姓名的銀行家表示，過去幾天，包括外國和國有銀行在內的銀行都已收到人民銀行指示，要求限制今年貸款的總體規模。其中2名銀行家表示，中銀保監也在認真調查濫用商業貸款進行個人投資的違規行為。

一位銀行家表示，去年疫情期間，以商業貸款名義的資金，大量流入房地產和股票市場。現時銀行爭先恐後地收回去年發行的貸款，並且不會延長。

商業貸款必須用於營運，例如作租金和購買設備之用。銀行監管機構禁止借款人將此類貸款用於股票和房地產。

中銀保監主席郭樹清周二時曾表示，非常擔心國外市場泡沫爆破，並強調泡沫風險是中國房地產業面臨的主要問題。

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