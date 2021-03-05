手遊股IGG（799）首席運營官許元於業績會表示，去年疫情帶來的宅經濟給公司創造了一定的機會，加強了旗下《王國紀元》的全球化營銷，亦令數款移動APP導入近1億的用戶量，營運5年的《王國紀元》收入創新高，推進集團收入增長。

IGG中午報11.54元，跌8.41%；心動升0.8%，報61.05元。

他提到，去年7月《王國紀元》流水突破6,000萬美元後，幾乎每個月都創新高，至12月達6,600萬美元，而到今年1月在沒有投放大量廣告下，於美國安卓商店排行榜有史以來升至第一名。

公司亦公佈，《王國紀元》將與《聖鬥士星矢》合作，料可吸引30至45歲主要付費用戶，而遊戲在各國排名都是10名左右，惟獨日本是100名以外，希望合作能令遊戲在日本市場取得突破。

問到日後合作會否以30歲以上年齡層作目標，許元指如今次合作成功，日後都會以這個方向去做，公司亦會追求其他大型IP（知識產權），亦不會只考慮日本動漫。

至於《王國紀元》去年佔公司收入達85%，許元解釋主要由於去年不少新遊戲都在測試中，令到出現《王國紀元》獨大的情況，隨《奇幻書境物語》自去年8月推出後，每月活躍用戶達110萬，將會減少《王國紀元》的收入佔比。他亦透露今年將推出約20款遊戲，當中大多數為模擬策略遊戲。而公司一直將廣告支出控制在健康合理水平，費用大將控制在收入25%至30%。

急升前曾減持心動 「會以業績表現來考慮是否減持」

業績提到，截至去年底公司減持心動（2400）841萬股，至去年公司持心動3.58%，佔集團總資產15.58%。今年起心動最多升至114.5元後回落至60元左右水平，問到公司會否繼續減持，許元表示，公司未來會優先選擇合作方心動旗下TapTap平台發佈遊戲，投資會做階段性評估，會以心動的業績表現來計劃下一步。

而至去年底公司現金流按年下跌，問題會否日後派息，許元指公司定下派息比率約30%，未來派息將會考慮盈利情況，以及兼顧收購等資金需求。

IGG公佈，去年收入升5.4%至7.04億美元，純利增長64%至2.7億美元，經調整淨利則升62%至2.73億美元，派發第二次中期息26.7仙，多52%，另派發特別息26.7仙，按年增2.4倍，合共派息比率達60%。

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