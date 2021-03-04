【本報訊】跨境支付公司Airwallex（空中雲滙）宣佈，已於上月23日獲得金管局同意，成為UniCard Solutions Limited（UniCard）的股東控制人，即意味Airwallex成功以收購方式，取得後者的儲值支付工具牌照。

藉收購UniCard成事

Airwallex指，將繼續為UniCard現有的儲值卡產品提供支持，同時將為香港企業引入創新的支付與收款解決方案，同時將推出更豐富的卡支付產品，實現安全、合規、便捷和低成本的多貨幣跨境交易。

UniCard於2013年在香港成立，其後陸續取得萬事達卡香港預付卡發卡行牌照，以及萬事達卡收單行牌照，而2016年成功獲得金管局儲值支付工具牌照，2018年底再取得銀聯預付卡發卡行牌照。

至於Airwallex自2015年成立以來，先後進行4次融資，合計獲得長和系資深顧問李嘉誠旗下的維港投資、騰訊（700）及紅杉資本等投資者的4億美元的融資額。

根據金管局資料，現時合計有15間公司持有儲值支付工具牌照，除了UniCard外，亦包括Alipay、WeChat Pay、TNG等等，另外金管局前總裁陳德霖旗下圓幣公司亦正申請儲值支付工具牌照。