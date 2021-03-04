美國的《傳統基金會》（Heritage Foundation）是一智庫組織，由美國共和黨在1973年成立。現屆主席為私募基金猛人Thomas Saunders III，足以「壓場」。

香港及澳門已「融入」中國。說得白些少，是港澳被《傳統基金會》踢出經濟自由指數 （Index of Economic Freedom）的排名。新加坡是全球指數最高的地方，為89.7，香港及澳門納入中國，排名107位，低於烏干達等非洲國家。最近一落飛機，有「疑似國安警」在盤問入境人士到香港的目的，也應驗了香港監控化，入境非必然。

財爺在一論壇「死撐」，認為香港被踢走不公，他說在「一國兩制」框架下，香港依然乜乜乜……真係慳啲。香港的法治、公平制度、自由度在這8個月急速下跌，這是世界更關注的話題。另一個指標，是《自由之家》把全世界最不自由的地方作排名，第一個最不自由的地方是西藏。1959年，中國共產黨吞併下，西藏失去了自由，8萬西藏人至今仍在全世界流離失所。香港在2019年下半年，「被硬食」沒有民意接納的「黨安法」，《自由之家》把香港最不自由排名為52。

「建制廢物」爭凳仔

還在審理中的47名香港人，進入了政治審訊多天，「剛巧」配合兩會，一場不義的「震懾騷」，已令世界驚嘆。47名香港精英，當了甲級戰犯；全個中環，沒有人不談這個超乎想像的政治大審判。指指點點香港的人實在太多，愛國者定義，香港人最清楚。八九六四屠城32年，香港人謹守崗位，是頂呱呱的族群，肯定100%愛國，不能遺忘慘痛歷史；中共努力封閉八九六四資訊，這是愛國者的悲哀。

我的共產黨半生熟之交，正在催谷子女要嫁娶外國人，把下一代「漂白」，共產黨的愛，用簡體字寫，是沒有心的。我的半生熟朋友，繼續裝睡。新一代黨護法，最近用了一個新term，就是「建制廢物」，也即是說，香港的黨批鬥，變了一批人鬥另一批人。至於紫荊黨，最近在外國記者會講了創黨原因，結論是超級離地，可和其他「建制廢物」爭凳仔坐。

現在政權要找一個藉口，把香港作根本性改變，把歷史改寫，殘酷一叮了鄧小平「一國兩制」的偉大構思。星期六，我會參與hea行香港，與友人輕便離島行數小時，為真正付出犧牲的香港人加油及打氣，你也可以同行，用電郵聯絡。

錢志健

資深對沖基金經理

mdehedgecenter@gmail.com