擾攘近3年，會計師公會的「一人一票選會長」改革方案終於在3月1日出爐，諮詢期為三個月到5月31日為止。根據建議方案，會員一人將有三票，分別可以投出會長及兩位副會長，看似有普選，但魔鬼在細節，如果大家對2014的「袋住先」政改方案有印象，一定覺得會計師公會的建議熟口熟面，皆因兩者都在提名門檻出事。

現時公會的提名方案有三個：「方案一」要求候選人在理事會獲得跨界別支持，分別在執業、非執業和政府委任理事獲得至少兩票支持；「方案二」就只選一百個會員提名；「方案三」則是混合式，分別要一百人提名及包括兩位政府委任理事在內的四名理事支持。即是除了方案二外，另外兩個方案都要政府支持才能選會長。這種方案比現行機制還要差，如果採取了上述的方案一或三，該會長便可打正旗號，披着會員授權的外衣為所欲為。

所以這份改革方案到底是真的想落實一人一票選會長，還是幫傳統建制挽回近年因失去民選理席位而帶來的劣勢，我實在睇唔透，不過從改革委員會的組成大概有一點端倪。該委員會主席為孫德基，他亦為政協、前審計署署長、前公會會長及安永合夥人，其餘委員除梁繼昌外亦是建制或大財團人士，所以這改革方案背後的考量大家都心知肚明，我亦希望各會員能拒絕這種貨不對辦的一人一票。

神仙丁

《審計搵丁》負責人

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