【本報訊】樓市購買力持續釋放，不少全新盤紛紛加入戰團。其中由會德豐地產、信置（083）、嘉華（173）、世茂（813）及爪哇（251）等五家發展商聯手發展的長沙灣「百億地王」維港滙I屬市場焦點之一，昨日首推108伙，折實平均呎價2.46萬元，料成一手新例後，西九龍首批最貴呎價新盤。發展商指，項目將於今日開放示範單位並收票，料最快下周開賣。

會德豐常務董事黃光耀指，維港滙I首張價單涉及108伙，實用面積277至835方呎，當中包括12伙開放式、39伙一房戶、49伙兩房戶，以及8伙三房單位。價單定價為802萬至2,755.6萬元，呎價27,486至33,241元；發展商提供多達9種付款計劃，最高折扣優惠為20%，折實價介乎641.6萬至2,204.4萬元，折實呎價為21,989至26,593元，整批折實平均呎價24,628元。

今開放示範單位及收票

信置營業部聯席董事田兆源稱，同區海景項目近期平均成交呎價錄約2.7萬元或以上，是次維港滙I開價有最多兩成折讓，並屬「超級開心價」，相信可帶動市場交投，並為項目打響頭炮；預計加推單位價錢或提價到2.8萬至3萬元。另項目將於今日開放示範單位予公眾參觀及同步收票，最快下周公佈首輪銷售安排。

至於首張價單入場單位為第3B座7樓H室，實用面積277方呎，屬開放式間隔，價單定價802萬元，呎價28,953元；扣除最高20%折扣優惠，折實價為641.6萬元，折實呎價23,162元。

翻查同區新盤價錢，對上一個首批折實平均呎價達2.4萬元水平的新盤為恒地（012）大角嘴利奧坊．曦岸，去年5月以折實平均呎價2.42萬元，首推100伙；即維港滙I首批價錢貴約1.5%。

維港滙位於荔盈街6號及8號，項目佔地約20.8萬方呎，最高可建樓面面積約98.8萬方呎，由五家發展商於2017年合組財團以172.9億元奪得，登上當時本港最貴住宅地皮紀錄，每呎樓面地價1.75萬元。地盤面積約20.8萬平方呎，可建樓面約98.8萬方呎。第1期建有4座住宅涉及524伙，實用面積256至2,189方呎。

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尚悅．天城最高借八成

另一方面，恒地營業（一）部總經理林達民指，集團旗下唐人新村洋房現樓新盤元朗尚悅．天城新近擬推出四大付款計劃，包括90天即供按揭、120天發展商優惠按揭、730天長成交期，以及730天先住後付。值得留意的是，選用上述兩項730天付款計劃的買家，均可向由發展商安排的財務公司，申請備用按揭貸款，貸款額最高為樓價八成，並享有特惠利率。

林達民續指，上述付款計劃只為針對換樓客群的需要，與近期新盤撻定情況無關。至於項目現時累計參觀人次高達4,000人，預計最快下周公佈銷售安排。