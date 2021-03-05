證監會與警務處近日罕有採取代號「合璧」聯合行動，就有集團在不同的網上社交平台，以消息利誘股民投資，有關人士「唱高」股份後再即時「散貨」牟利，警方拘捕12人，各人涉嫌串謀欺詐及洗黑錢被捕，案件涉款逾億元。

這類「唱高散貨」在坊間俗稱為「微信女」騙案，不時以美女頭像欺騙隨機聯絡上的散戶落叠。警方昨派出逾160人，搜查全港27個場所，包括住所及證券行，最終以洗黑錢或串謀欺詐拘捕12人，包括7男5女，年齡介乎23至65歲，涉嫌操控自己及他人買賣股票及洗黑錢，相信已瓦解一個本地規模龐大的操控證券市場集團。

證監會行政總裁歐達禮、法規執行部執行董事魏建新及總監湯漢輝，以及警方毒品調查科人員在記者會解畫。

證監會上月向13家凍結經紀行發出限制通知書，禁止處理或處置54個交易帳戶內的某些資產。證監會表示，相關資產與一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關，當中涉及於2020年9月至2020年11月期間的一家香港上市股份的市場操縱活動。

涉及的13家經紀行包括：時富證券、中州國際證券、興證國際證券、中國通海證券、京華山一國際（香港）、凱基證券亞洲、京基證券集團、六福證券（香港）、大聖證券、山證國際證券、晋立峰證券、中泰國際證券及尊嘉證券國際。

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