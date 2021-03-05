油組（OPEC）及夥伴國決定延續大部分石油減產措施至4月，俄羅斯及哈薩克斯坦則獲豁免，可小規模增產。WTI原油期貨升4%，創逾1年高位。

沙特阿拉伯亦將延長自願減產每日100萬桶，油組及夥伴國自去年減產每日970萬桶，及至今年3月減產每日700萬桶，總減產幅度為約每日800萬桶。摩通發表報告稱，OPEC+這一決定將導致世界原油市場未來3個月出現每日180萬桶的供應缺口，調高布油價格預測。

石油股今日逆市上升，中海油（883）升1.21%，報9.2元，中石油（857）升3.873%，報2.95元，中石代油服（1033）升7.792%，報0.83元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！