由于品海創辦，在港經營《香港01》的南海控股（680）發盈警，料去年虧損約26億至29億元，較2019年度的虧損6.41億元增加。

公司指，集團文化與傳播服務分部較2019年同期業績大幅下降，因影院行業受武漢肺炎嚴重影響。自2020年1 月底起，集團旗下500餘間影院全部暫停營業，直至2020年7月開始陸續複業，同時仍產生影院設備、租賃物業裝修及使用權資產折舊，無形資產攤銷、員工薪酬等固定成本費用，因此年內收益按年大幅下降。

根據謹慎性原則，集團對文化與傳播服務及創意商業分部之物業、廠房及設備、商譽及其他無形資產計提減值撥 備合計約12億元至約13.5億元。

今年2月，《香港01》向全體員工發信指，是次遣散員工約40多名，佔整體員工5%，主要集中在營運部門及後勤同事，公司將按勞工法例向受影響員工提供合理離職方案。

有指裁員包括10名體育組員工，佔組內員工一半，裁員前該組本身有逾20人，包括處理商業項目（例如後勤廣告）的員工。香港01內部消息透露，是次裁員計劃並未完結，稍後會有下一輪裁員行動。

南海控股今日收報0.05元，跌1.96%。

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