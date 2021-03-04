【本報訊】九倉置業（1997）2020年度基礎淨盈利按年跌24%至74.77億元；若計及投資物業重估虧損則蝕78.54億元。海港城總收入及營業盈利挫25%及29%，時代廣場則跌18%及24%。九置主席吳天海不諱言，難斷言最壞情況已過，形容今年市況天陰有雨。

九置在業績通告中表示，疫情對集團業務造成極其嚴重的影響，訪港旅客急跌至只有零星數字，本地多項嚴格社交距離措施則令本地消費大減。

WFH影響寫字樓租務

另外，寫字樓市況受壓於全球經濟下行，且本地在家工作（WFH）安排令經濟活動放緩，以及市場出現新供應等，令相關業務的空置率上升及租金回軟。九置2020年度收入按年跌3.29%至155.15億元，由盈轉虧78.54億元，宣佈派末期息每股0.69元，連同去年9月派發的0.78元中期息，合共1.47元。九置昨日跌2.4元至44.3元，按此估算，股息率僅3.32厘。

包括商場、寫字樓和服務式住宅的「投資物業」業務，順理成章為九置數據最差的分部業務，期內收入118.28億元，錄97.33億元營業盈利，但因出現139.65億元的公允價值減少，錄得51.33億元的除稅前虧損。涉及發展和銷售內地物業等活動的「發展物業」業務，錄得3.74億元除稅前盈利，是所有分部業務中最佳，主因海港企業擁有的蘇州國際金融中心第一期落成，即使疫情影響發展物業的預售活動和地盤施工，這分部收入仍升至26.21億元。

吳天海表示，疫情打擊零售市道，集團去年業績表現乏善足陳，難以斷言最壞情況是否已過，即使本地消費已復蘇，旗下商場去年第四季銷售已重拾升軌，惟欠缺遊客仍是一大難題。九置去年為租戶作出租金寬減，吳解釋，主要因當時租戶支付較高租金水平，現時隨着租約屆滿，新租約作出調整，商戶負擔已減輕不少，會考慮是否支援舊約租戶，惟認為寬減租金為「零和遊戲」，要待市道好轉才能達至雙贏局面。

奢侈品零售商減港投資

吳補充，大部份奢侈品零售商已改變對香港看法，「佢哋覺得香港冇咁重要，選擇減少香港投資，喺（品牌往）內地市場發展嘅大趨勢冇辦法阻擋」。

林嘉麒認為，收租股業績倒退屬預期之內，而九置基礎淨盈利跌幅為24%，已較預期佳，公司最大的挑戰是寫字樓租務，因為香港經濟狀況低迷，租務生態亦因部份企業採用WFH而出現轉變，更重要是在需求下跌之際，供應上升，企業正轉移至太古城、九龍灣等租金較便宜的商業中心區，認為待九置下挫，股息率達5厘時較有吸引力。