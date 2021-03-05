據武漢市人民政府網站轉載內媒報道，武漢市中級人民法院（武漢中院）發出全球首個跨國禁訴令，禁止「交互數碼」於武漢審結它與小米的專利訴訟完結前，於全球範圍內其他國家，就相關訴訟向小米提告。

據《長江日報》報道，註冊地為美國的「交互數碼」，擁有多項無線通訊技術及視頻編解碼技術，並參與各類無線通訊國際標準制定。從2013年開始，與小米就專利許可進行了多輪談判，但沒有結果，至2020年6月，小米向武漢中院發起訴訟，要求判決專利許可使用費。7月交互數碼向印度德里法院起訴小米侵權，並要求裁決許可費率爭議。其後小米提出禁訴令保全申請，武漢中院裁定，交互數碼需撤回或中止在印度訴訟，且不能在全球任何法院針對小米，申請專利許可費率裁決及禁令，以排除不法干擾和訴訟妨礙；如違反裁定，每日罰款人民幣100萬元。

裁決認為小米於中國註冊，武漢中院有管轄權，而該案是中國受理在先，印度受理在後，在國家間發生平行訴訟時，原則上應該由先受理的法院行使管轄權。

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