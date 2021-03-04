【本報訊】紐約股市周四早段反彈，但回升力度無以為繼，美債孳息急升陰霾未散，納指失守13000點水平。「商品大王」羅傑斯於訪問形容美股泡沫漸成，美國債券價格是史上最貴。

納指失守13000點

截至本港昨晚約11時，道指一度升160點，其後升幅急速收窄至28點，報31298點；標指跌6點，報3813點；納指失守13000點，報12888點，跌109點。10年期美債孳息昨日報1.47厘，30年期美債孳息2.257厘。此外，英國競爭與市場管理局公佈，對蘋果公司旗下App Store有否構成不公平及反競爭行為展開調查，蘋果公司昨日曾跌0.74%至121.16美元。

「商品大王」羅傑斯警告美股趨向泡沫化，由於全球印鈔規模變大，觸發大量資金泊入股市，還有美國出現特殊目的收購公司（SPAC）上市熱潮及許多投資新手入場，羅傑斯指上述情況通常是大牛市結束時出現。

78歲羅傑斯於RealVision訪問指，留意近日美國債息急升，形容美國債券價格是史上最貴，美國債市泡沫已經成形，現在不會買入任何國家的債券。

羅傑斯預期黃金和白銀價格將會破頂，歷年來民眾對政府和貨幣信心漸減，他亦儲存小量黃金和白銀。羅傑斯透露沒有投資比特幣，若比特幣由投資工具發展成為流通貨幣，他認為這樣不合法，因為政府無法監管和控制。