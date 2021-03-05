新盤銷情暢旺，太古地產（1972）睽違多年再推售本地住宅，旗下灣仔Eight Star Street今日以招標形式連沽2伙，吸金6,152萬元。三房戶成交價4,250萬元，比指引價高出422萬元或1成，呎價46,550元。

成交紀錄冊顯示，灣仔Eight Star Street 19樓A室，實用面積913方呎，三房套房間隔，原招標指引價3,828萬元，今日以4,250萬元落實出售，呎價46,550元，成交價比指引價貴422萬元或11%。

另一伙是6樓B室，實用面積497方呎，兩房間隔，連70方呎平台，指引價2,028萬元，最新以1,902萬元成交，呎價38,270元。

Eight Star Street位於灣仔星街，樓高24層，預計於2022年落成，提供多種戶型，包括一房至三房，實用面積由431方呎至1,198方呎。

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