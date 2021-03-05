股權變動

●披露權益顯示，九倉（004）主席吳天海於3月1日行使購股權，以每股15.92元變相增持40萬股，涉資636.8萬元。

●澳博（0880）老臣子、非執董吳志誠於3月2日及3日以行使價9.826元換取公司股份300萬股，並即日以11.038及11.1214元出售所有股份，套現約3,328.8萬元，淨袋381萬元，最新持股量為1.42%。

業績

●海螺水泥（914）宣佈，去年收入按年升12.23%，至176.24億元（人民幣、下同），淨利潤升4.58%，至35.13億元，每股收益為6.63元。總資產按年升12.42%，至200.97億元。

●經營「忍者龜」的彩星玩具（869）宣佈，去年虧損按年收窄19.3%，至3,006.3萬元；收入按年跌19.3%，至2.89億元，每股虧損2.55元。

內房

●新城發展（1030）2月銷售金額按年升1.26倍，至124.53億元（人民幣、下同），合約銷售面積約130.24萬平方米；今年首2月累計合同銷售金額按年升近74%，至290.92億元；累計銷售面積約319.37萬平方米。

●雅居樂集團（3383）宣佈，2月預售金額按年升4.2倍，至155億元（人民幣、下同），建築面積為 82.3 萬平方米，平均價為每平方米人民幣18,833元；今年首2月預售金額按年升2.3倍，至265.3億元，建築面積為155.3萬平方米，平均價為每平方米人民幣17,086元。

盈警

●瑞安房地產（272）發盈警，預計去年全年錄得不多於8億元（人民幣、下同）虧損，因為與前年同期比較，去年投資物業及其他物業資產的公平值下跌約4%；以及因武漢肺炎，物業銷售所確認的收入和溢利減少，住宅單位之建設進度及交付予買家的延遲。

●九龍建業（34）發盈警，經扣除除稅後集團投資物業之重估及物業發展項目權益之公允價值收益後，預計去年全年純利按年跌45%至55%，主要由於公司物業發展項目之銷售確認入帳減少，於澳門之物業發展權益所得之收入及其公允價值變動金額減少，以及集團於香港之投資物業重估變動所致。

●四叔女婿鄭啓文旗下華大酒店（201）、順豪物業投資（219）和順豪控股（253）發盈警，預計去年收入分別跌40%至50%、30%至40%及30%至40%；應佔虧損分別約為2億元、1.7億元和9,500萬元，去年同期純利分別為3,200萬元、1,700萬元及400萬元。公司解釋，虧損主要由於投資物業公平值重估後之減值及酒店物業之折舊費用，以及酒店業務因武漢肺炎而影響，然而，管理層已採取及時應對措施精簡營運架構及控制營運成本。

●四叔旗下美麗華酒店（071）發盈警，預計去年收入按年和股東應佔溢利分別跌逾50%和逾70%。公司解釋，主要由於武漢肺炎全球肆虐，令疲弱的經濟環境雪上加霜，全面打擊社會消 費意欲。 加上各國及香港採取之防疫措施，令公司之旅遊、酒店及餐飲業務收入急速下挫。 收租業務的表現亦因租金下行及給予租客租金優惠而較去年同期遜色，因此，預期相關投資物業之估值亦會有所下跌。

●四叔旗下香港小輪（50）發盈警，預計去年綜合純利按年跌80%，純利下跌主要由於武漢疫情爆發導致收入大受影響，以及投資物業估值下降所致。

其他

●據內媒《36氪》，快手（1024）將推出類似語音聊天APP Clubhouse的「飛船」，目前正處於小範圍邀請測試階段。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！