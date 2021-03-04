【本報訊】「科技女股神」Cathie Wood（圖）旗下ARK系列ETF，於美國長債孳息急升下顯著受壓。其中ARKK股價較歷史高位跌逾兩成，步入技術性熊市，跟去年倍升迥異。

續增持Palantir及Zoom

截至周三（3日），ARKK股價較今年2月16日歷史高位159.7美元跌21.65%，顯示ARKK陷入技術性熊市。據arktrack.com統計數據，ARKK前日錄14.98億美元（約116.8億港元）資金流走。Cathie Wood掌舵的方舟投資，旗下另外四隻ETF表現亦不濟，關注生物基因革新的ARKG亦步入技術熊市；至於投資自主技術和機械人的ARKQ、集中金融創新科技的ARKF與關注下一代互聯網ARKW均在上月見頂，前日股價較紀錄高位跌一成半。

雖然市況波動，但Cathie Wood仍趁機撈貨。ARKK前日增持193.7萬股大數據獨角獸Palantir、增持12.3萬股Zoom及增持118.8萬股遙距醫療科技平台Teladoc health等。另一方面，ARKK前日減持28.8萬股百度，惟百度依然是ARKK第五大持倉。百度前日失守300美元關，收市價較紀錄高位累跌兩成，亦是跟ARKK一樣跌入技術性熊市。