小學三年級至初中一年級（1967至1971），我和三哥，每星期六、日都會在工廠裡當童工，以幫補家計，由於收入有限，在升初中二時（1971年9月），我們也開始想辦法另闢新的資源；到初中二下學期（1972年1月），我們找到替小孩子補習。當時的社會，那些有機會讀至中學畢業的父母們，都很緊張他們兒女讀書的表現，他們都很捨得花費在子女的學業上。

當時我為1對一年級及幼稚園高班的兄弟（子儀和子健）補習，每星期一共補四堂，學費是每月80元。我下午四時放學後，就步行約10分鐘到他們家裏，每次原本是補習1小時，往往由於年少的弟弟常常扭計，要讓他先看電視卡通片，所以每次都要補出2、3小時；每當弟弟扭計時，我就拿出自己當天的功課出來做，到他扭計完畢，我通常也完成了我的功課。而我，從過程中，更學曉了忍耐和善用時間。

每年，當放暑假的期間，我們的補習工作也需要暫停，那時我們便全日到工廠做暑期工。在中三完結的暑期那年，我們一直從小學三年級工作的那間「華生製衣廠」也結束經營，老闆一家轉移到台灣發展，我們也只好另找暑期工。

我和三哥各自找暑期工。我得到住在隔壁的一位朋友「亞照」介紹，和他一同到青山道一間製衣廠工作。兩個星期後的一個下午，我和亞照突然被召見，廠長（伍先生）說我們工作不用心、工作時偷懶，要把我們辭退，亞照當然沒怎麽樣，因為他家裏財政還可以，可是我當然不同，我在廠長面前哭着，懇求他不要把我辭退，因為我很需要這份暑期工，它的工資可以幫助我開學之用，况且暑期只有6星期，我在這裏工作已兩星期，其他大部份的暑期工也已請了人。

在我懇求的時候，剛巧有一位裁床師傅經過，問過原委後，他便替我說好話，因為他平時工作時，看見我工作是真的用心和認真；於是，在他的保證下，廠長便不再堅持把我辭退。

「在這件事上，我學懂了以後無論做甚麼事情，不論大與小，都要認真投入、努力工作、做好自己的本份，不管付出多少，身旁總是會有人看得見的。」

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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