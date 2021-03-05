恒生指數金融股比重高，由於內銀普遍高息，因此盈富基金（2800）過往是不少食息一族的選擇，不過今次大改革後，按恒指公司的模擬估算，恒指市盈率會由15.7倍，上升至19.1倍，惟股息率則由2.6厘，降至2.1厘。事實上，按本報另文估算的26隻潛力股中，只有11隻或約四成有派息紀錄，當中更只有4隻的股息率可高逾2厘，再加上股息率高逾8厘的交通銀行(3328)或被踢走，意味改革後盈富的收息吸引力將大大削減。

在滙豐控股（005）仍派高息的時候，盈富的股息回報可高逾4厘，惟去年疫市困擾下，滙控暫停派息、企業分派亦變得手緊，加上恒指在資金氾濫下衝上三萬關水平，令股息率已大減至約2.5厘。即使舊經濟企業恢復疫前派息，但在指數完成改革後，科技股比重上升加上PE估計同步上揚，股息率或會持續徘徊在現有水平，已欠奉高息吸引力。

其實要揀本地市場的ETF(交易所買賣基金)收高息，市場上仍有選擇，當中仍逾4厘股息率的ETF有GX恒生高股息率ETF(3110)，股息率達4.7厘；另外BMP香港銀行股ETF(3143)亦有4.7厘。其次有平安香港高息股ETF(3070)，息率達3.8厘。不過要留意相關ETF的活躍度與規模，與盈富仍有大距離。

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