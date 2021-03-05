正所謂「工字不出頭」，不過，人人想做老闆，難道人人都可以做老闆？截至今年1月，全港有388萬名打工仔，每月入息中位數約19000元，如果月入5萬元或以上，人工更比全港九成打工仔高，成為全港最高收入的一成人，但試問有幾多人可以月入50000元或以上？但如果告訴你，有人可以每日收入逾50萬，月入逾1500萬，年收入逾2億，比老闆仍要高人工，你還會覺得「工字不出頭」？沒錯，今次的主角就是霍建寧，由1999年開始多年來稱霸香港打工界，一代「打工皇帝」成為佳話。其實，一個人適合做老闆還是打工，其實命中早已注定，但講到底，做人做事想成功離不開一命二運三風水。

霍建寧出生於1952年8月22日，屬庚金，八字為壬辰、戊申、庚子，明顯是身強格局，一生以土金為忌，喜水木火。值得留意的是，日支下方是申子辰三合水局，是一個強力的食傷水局，意思指此人天生創造力、智慧、才幹非常高，絕頂聰明，諗頭想法多多，加上以水為用，絕對可以以個人才幹和頭腦創出一番成就。而且，強力水局把原先命格土金力量減去，令整個命格得到平衡，十分不錯。但是，他由6歲起運，至26歲大運都是行己酉、庚戊土金大運，而且到26歲至31歲會行五年辛金大運，所以他的命格雖然不錯，但前半生總欠缺運氣。翻查資料，1979年27歲的霍建寧澳洲畢業返香港，雖然加入長實，但當時只是會計部一名小員工，儘管3年後跟朋友夾份創辦會計師行，到最後也結業收場。大家以為霍建寧沒有「老闆命」，錯了，原來他是沒有運氣。從以上資料所見，命好運不好也得物無所用，但如果命好加上運好，自然會有意想不到的變化。

霍建寧一生需要水木火，由31歲起行足50年大運，直至到81歲，所以，自從他由1985年回巢長實，然後做董事，一步一步成為李嘉誠的左右手，更由1999年開始，每年年薪過億，創出「打工皇帝」之名。50年大運裏，完全充滿着水木火，水為食傷，食傷亦可以生財，證明霍建寧用頭腦賺錢，加上命格有大水局，命好運好，自然有非凡成就，賺錢能力驚人。

2007年，霍建寧行十年甲寅偏財大運，能透過投資賺大錢，手持股票、物業皆升值。例如，他在2006年以3.5億買入深水灣道37號大宅，目前市值已經逾20億，利用頭腦打工賺錢之餘，更可以透過投資賺錢，完全體現命好運好「時來運到」。

由2017年起，霍建寧將會行十年乙卯正財大運，正財意思指親力親為，力不到不為財。當然，將近70歲的霍建寧仍然工作應該不會是為了錢，退休隨時可以，但相信是為了答謝前老闆繼續幫手打理長和系王國，又或者以資深老臣子身份輔助李澤鉅，亦可能是因為其個人性格，重食傷的人喜歡挑戰、創新、不喜歡固有思想，相信自己仍有能力再打造出一番成就。

能夠成為香港首富的左右手，試問單純因為能力？正所謂一命二運三風水，命好運好當然最好，其實「打工皇帝」稱號而已，有沒有老闆命根本不重要，況且今時今日的霍建寧已經做到萬人之上。另外，大家有沒有想過，原來前老闆李嘉誠的命格同樣喜水木？霍建寧命中地支見三合水局，加上中年行屬水的大運，命格水力強盛，前老闆要水，水亦代表智慧、財幹，一個絕頂聰明的人，遇上渴求人才的人，你幫我，我幫你，大家互相幫助，兩人從此結下不解之緣。

老闆又好，員工又好，稱呼而已。

白雪

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