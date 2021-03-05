【本報訊】長實（1113）去年為高銀金融（530）擔任白武士，豈料長實因未能行使優先購買權而對簿公堂。事緣高銀大股東潘蘇通以私人公司持何文田站一期物業發展，並已轉讓予鷹君（041），但事件爆出羅生門，長實認為自己對有關物業有優先購買權，由代表在庭上指出，對轉讓並不知悉，要求對該交易申請禁制令，以及押後審訊，法庭宣佈案件押後至下周五（12日）再審。

潘蘇通私人公司高鉎投資早前向鷹君（041）轉讓何文田物業，鷹君獲港鐵（066）簽訂更替合約。長實透過旗下公司就此事入稟，指長實應有優先購買權，要求他就未有履行合約作出賠償，另申請臨時禁制令阻止潘蘇通與鷹君進行交易，而辯方前日提交逾500頁的供詞，需時檢閱，故要求押後審訊，會考慮提出索償或要求接替發展權。

指擁優先購買權

長實另表示，法庭已頒令直至3月12日再進行審理前，高鉎投資及潘蘇通不得繼續進行轉讓港鐵何文田站上蓋一期物業發展項目的相關協議，「鑑於正進行法律程序，公司不便作出評論。」

潘蘇通一方則指，何文田項目的發展權及責任已更替予鷹君，港鐵亦已與鷹君簽訂合約，潘蘇通對該地塊已無權責，認為法庭不應批准禁制令申請。

消息人士指出，潘蘇通擬售何文田上蓋發展權時，曾與長實接洽，被對方開出一個「不可能完成的條件」，於是提問是否不願以更好的條件接手，又遭「口頭上」否決，加上已屆繳付港鐵費用死線前數日，於是另覓鷹君接手。而且，高銀與長實去年簽訂的重組協議後，未有支取協議所述的貸款，並向長實等相關人士支付約1.5億元的費用。

事件還帶出其他疑竇，尤其長實創辦人李嘉誠與鷹君背後的羅氏家族交情非淺，鷹君爆發爭產事件期間，商界有傳李嘉誠也有出面調停，鷹君主席羅嘉瑞亦與李嘉誠一家非常友好，其個人亦曾經以「傳奇」來形容李嘉誠的成就。潘蘇通發言人及鷹君未有回應事件。