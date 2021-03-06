中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中證監發佈《關於進一步規範人民法院凍結上市公司抵押股票工作的意見》（下稱《意見》），指人民法院在凍結抵押股票時，只要按照凍結非抵押股票的計算方式，在協助執行通知書中列明需要凍結的股票數量即可，有關抵押股票須在系統中被標記，而承押人可向法院申請在證券交易所（二級股市），或以大手交易方式出售股票。2021年7月1日起生效。

《意見》指，允許承押人自行出售股票，是因為上市公司股價具波動性，法院將其凍結後，如果承押人不能按照協議自行出售，會損害承押人債務人和債權人的合法權益。與其他財產不同，上市公司股票一般通過二級市場進行交易，有公開的交易價格，不會存在惡意串通低價轉移財產損害債權人權益的問題。

如果抵押股票未被司法凍結，承押人和債務人可以根據其達成的協定，按照市場化規則處理抵押股票出售問題。

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