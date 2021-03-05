【本報訊】長和（001）系創辦人李嘉誠再染指美股SPAC，旗下維港投資有份投資的房地產科技初創公司Doma宣佈，將通過與SPAC公司Capitol Investment（CAP）合併上市，估值30億元（美元．下同）。

房地產科技初創 加快交易

Doma預期今年底上市，並取得高達6.45億元的現金收益，包括PIPE承諾的3億元以及在Capitol Investment Corp. V的信託賬戶中持有3.45億元的現金，料最終可保留最多的現金收益約5.1億元，而Doma的現有股東將擁有新合併公司不少於約80％的股權，但需由Capitol的公眾股東贖回並支付交易費用花費。

Doma成立於2016年，使用機械智能技術，以即時技術解決方案，取代過時住宅房地產流程。Doma擁有逾30年的歷史數據平台，可加快物業交易和結算時間，同時大大節省時間和成本。

據CAP在美國證交會上載的演說資料，披露了Doma未經審核的財務數據，Doma在2019年錄得3.58億元收入，息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為負1,560萬元，經調整EBITDA為負1,390萬元，並預期經調整EBITDA於2020年及2021年財年更差，分別為負1,900及6,660萬元，惟料在2022年會收縮至負1,040萬元。