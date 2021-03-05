【本報訊】新盤魚貫而出，向來供應罕有的傳統豪宅區何文田亦有新盤登場。新地（016）何文田Prince Central昨日開價，首批50伙入場費695萬元，折實平均呎價29,688元，開價保守，貼近區內一、二手樓盤價錢。

新地Prince Central 首批共50伙，包括18伙開放式及32伙一房單位，面積251至345方呎。開放式入場單位面積251方呎，折實價694.7 萬元，呎價27,677元。一房入場單位面積303方呎，折實價880萬元，呎價29,043元。

同區對上新盤是萊蒙（3688）及俊和（711）的128 Waterloo，去年9月首批單位50伙，折實呎價27,676元，是次Prince Central較之貴約7.3%。而永義（1218）九龍塘雋睿首批均價29,808元；福晟（627）何文田晟林首批均價31,271元，是次Prince Central較兩個新盤價錢略平。

新地：擬下周賣樓

項目設180日及建築期付款，最高折扣分別15%及11.5%。建築期設「Super二按」，最高可借樓價兩成半，一按加二按最高七成半，全期息率P減2.5厘，最長年期25年。

新地副董事總經理雷霆形容項目為「精品豪宅」，他指，自農曆新年以來，新盤市場交投暢旺，料疫苗接種後，今年內或通關，進一步帶旺樓市，料全年一手成交比往年高兩至三成。另外，項目今日起收票，視乎收票情況或下周賣樓。

同區128 Waterloo增建築期付款吸客，價單新增「置輕鬆」及「置靈活按揭」付款，前者最高享15%折扣。後者享最高11%折扣，購入500方呎以上單位可借最高八成一按，年期最長25年，首6個月無需供款。

新盤銷情暢旺，太古地產（1972）睽違多年再開售住宅，灣仔Eight Star Street昨招標連沽2伙，吸金6,152萬元。其中19樓A室，面積913方呎三房戶，招標指引價3,828萬元，昨以4,250萬元成交，呎價46,550元，比指引價貴422萬元或11%。

維港滙錄足額認購

信置（083）西貢133 Portofino首錄洋房成交，2號屋面積2,586方呎，連花園364方呎及天台662方呎，樓高3層，地庫設2車位，設4間套房，昨以7,292.1萬元成交，呎價28,198元。項目自去年2月起推盤，現累售10伙，套現逾3.3億元。

由會德豐地產等五家財團聯手推出的長沙灣「百億地王」維港滙I，首批108伙周四開價，折實均價2.46萬元，料成一手新例後同區首批最貴新盤。消息指，項目昨日起收票，即晚收逾140票，已錄足額認購。