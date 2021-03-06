創辦人S做人處事，計劃周詳，有條不紊，同佢打牌自然要小心翼翼。

S姐邊摸牌，邊飲龍井茶，淡淡然話：「初來步到嗰兩年，成日碰釘不在話下，又自己一個女人仔，幾乎日日都以淚洗面。」

據了解，她做開寵物美容，先生是公務員，在香港一家三口算是小康之家。早幾年，乘兒子英國升中，唔捨得分隔兩地，毅然辭工做陪讀媽媽，先生繼續留港揾錢。

當時未有BNO簽證，佢又想搞移民，選擇申請企業家簽證，邊創業邊照顧細路。而在我睇嚟，要兼顧創業同湊仔，成功機會微乎其微。

S姐有晒部署，最初第一年，揾咗份寵物美容工，邊做邊熟習環境，適應之後再開檔創業。

「點知創業辛苦咁多，一腳踢唔在講，問題更係每天都多。」S姐邊上牌邊講。

原來最初請人，雖然大大話話收到幾十份申請，竟然只得一兩人show up，誰不知排除萬難，請到人才是惡夢的開始。

「遲到早退唔在講，衰在仲當正自己老闆，難搞到一個點，當時真係激到我嘔血⋯⋯ 吖三筒我要⋯⋯碰！」不經不覺，S姐已經九章落地。

當生意漸上軌道，人事問題解決，但江湖險惡，客戶拖數彈票試過，伙記收唔到錢又試過，真係問題天天都多。

「做得咁辛苦，不如去返打工好過啦？」我忍唔住問。

「唔會啦，打工始終受制於人，時間又難控制。其實都習慣晒㗎喇，少少嘢都上心，啲日子點過呀？」

我真係唔知道，要經過幾多歷練，至練成S姐呢種雲淡風輕嘅心境。

話就話，創業本來就是不斷解難的過程，但過去一年疫情影響好大，雖然話英國政府有出招幫中小企，但舖頭一簽至少5年租約，唔開得舖真係難捱。

「至少生活得自由，好多嘢都可以自決，唔開舖咪轉型上門囉。我每日都同自己講，無論個天俾咩難題我，若然整定有呢啲劫數，我都一定會欣然接受。」

原來S姐咁樣同自己打氣，但我偏要反問：「當時未有BNO啫，換轉係今時今日，你應該唔會想創業吧？」

「你都傻嘅，今時今日更值得創業，而家多咗香港人過嚟，比起幾年前，資訊同需求都大咗好多，而家創業先至幸福呀⋯⋯ 係咪先⋯⋯哈食！」

哎呀我頂，又出銃俾佢添。

尹思哲

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