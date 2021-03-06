聞說，上次陳茂波下至金髮局和聯交所，開始着手籌備香港版的SPAC，多點金融工具在市場是好事，至少讓唔同持份者多一點選擇，不過我不算特別看好，想潑冷水。

本欄算是非常早提及SPAC這項美式常用的投資工具，那是因為SPAC的本質就是殻股，而小弟對殻股有特殊的喜好與關注，我第一本寫的暢銷書，就叫做《殻股財技》，目前已經賣斷貨，正在加印。

SPAC不是新金融工具，只是這兩年在美國非常盛行。我覺得有幾個原因，在香港做SPAC的人不算多，早期的玩家我都拜會過，現在變成世界潮流，就開始越來越多人玩。行內人說那是因為華爾街分underwriting的fee太貴，所以有利這個市場發展。他這樣說，我這樣聽。

早幾年特朗普還是美國總統的時候，跟中國關係不好，很多中資概念股都面對打壓，甚至不敢在美國上市，尤其是通過外國公司問責法之後。

偏偏中資概念股佔了美國整體上是一個不小的份額，結果華爾街的人想到用SPAC搞殻，結果美國維持一個非常好的上市集資額，雖然錢都是放落空殼公司，目前並沒有業務，這算是把QE印銀紙的部份消費力在早期消耗掉。

新加坡比香港更早研究SPAC的可能性，香港要急起直追，難矣。現在拜登上場，取態上對中國非常友善，不少中資公司放下心頭大石，都願意在美國上市玩財技，在香港搞SPAC沒有什麼吸引力。

何況港交所根本不用搞新花款，業績依然蒸蒸日上，因為中資概念股不停在香港上市，甚至第二上市，光是處理中資概念股回流上市，港交所的高層已經肥到着唔落襪，賺大錢自然不思進取，沒有什麼誘因搞新東西。

現在港交所的話事人是查太，她是監管系統出生的人，本身殻股在這幾年就惡名昭彰，創業板搞不起，21章公司搞不起。本身聯交所和證監就極度討厭殻股，現在要搞SPAC，根本就跟他們的監管大方向背道而馳。

搞唔搞得起SPAC不算太重要，最重要係香港金融市場要認清美國金融市場這個競爭對手，人哋搞SPAC，我哋就被別人牽着鼻子走。人哋減印花稅，我哋就加印花稅，甚至乎有機會再加落去或者加埋資產增值稅，那麼商業機會就會留去美國。何況現在拜登跟中國友好，中國公司多了選擇，香港金融市場的吸引力就下降了。

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