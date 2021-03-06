2年前反修例運動至今，本港民主進程不進反退，近期47名民主派人士面臨被政府清算，加上內地政府修訂本港選舉制度，外資對本港民主自由及自主都有擔憂，20多年來首次被剔出全球《經濟自由度指數》，有不少香港市民都考慮移民。九龍灣樂雅苑有業主趕在移民前賣樓，狠劈價50萬元離場。

九龍灣樂雅苑最新錄得一個2房單位成交。利嘉閣鮑允中指，原業主原本叫價560萬元，惟由於追趕移民前沽出單位，業主狠劈50萬元，劈至510萬元沽出，減價近9%。單位為樂雅苑C座中層5室，實用447方呎的2房單位，以510萬元成交，即實用呎價為11,409元。原業主2010年以150萬元買入，持貨11年，轉手賬面獲利360萬元，升幅達140%。

樓市交投氣氛暢旺，二手樓市錄得多宗千萬成交。中半山曉峰閣一個兩房單位，新近以1,500萬元沽出。

利嘉閣分行首席聯席董事區振輝指，中半山曉峰閣3座低層B室新近錄得成交，單位實用面積約625方呎，兩房間隔，望樓景。原業主去年8月以1,650萬元放盤，議價後減價150萬元，以1,500萬元成交，減幅9.1%，折實呎價約2.4萬元。據悉，原業主2012年7月以1,168萬元購入單位，持貨8年轉手賬面獲利約332萬元，物業升值約28%。

另外西九四小龍都錄得一宗千萬成交。香港置業分行首席聯席董事曾家輝指，成交單位為泓景臺2座高層B室，3房套間隔，實用面積約685方呎，向東望開揚景，以1,250萬元成交，折實呎價約18,248元。曾家輝指，原業主以約1,280萬元放盤約1個月後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價30萬元。資料顯示，業主於2010年12月以約660萬元購入單位，轉手賬面獲利590萬元，物業升值近9成。

此外中原地產分行區域營業經理胡耀祖指，近日交投氣氛活躍，馬鞍山銀湖．天峰最新錄得7座中層C室，以1,160萬元易手，單位建築面積999方呎，折實呎價約15,223元。胡耀祖指，原業主於2009年以487萬元購入單位，持貨12年賬面獲利673萬元，單位升值約138%。

中原分行經理曹嘉華亦指，大市持續向好，東涌昇薈最新3座高層E室，一個實用面積963方呎的三房套房單位，最新以1,130萬元成交。曹嘉華指，單位去年9月放盤價為1,200萬元，不設睇樓，11月降價至1,150萬元，最終有買家以1,130萬元承接，折實呎價11,734元。據悉，原業主於2015年4月以861.7萬元一手購入單位，持貨6年轉售，賬面獲利268.3萬元，單位期內升值31%。

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