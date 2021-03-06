近日多個新盤出現豪客掃貨現象，位於新界北的粉嶺高爾夫．御苑，獲一名神秘豪客在5日內掃4伙大單位，涉資逾6,200萬元。

恒地（012）營業（二）部總經理韓家輝表示，高爾夫．御苑以現樓發售，持續獲買家追捧，項目5天內連沽4伙3房分層單位，實用面積961至1,048方呎，套現超過6,200萬元。

據悉，買家來自港島區，喜歡項目環境清幽，自周二購入1伙3房單位後，今天再連購3伙，短短5天內連購4伙。

發展商補充，高爾夫．御苑全盤累售358伙，共套現逾40億元，對銷情感滿意。

白石角嘉熙單日沽7伙

另外，嘉華國際（173）大埔白石角現樓新盤嘉熙，今日連沽7伙，單位實用面積介乎463至576方呎，成交價803.7萬元至977.6萬元，呎價1.69萬元至1.89萬元，合共套現6,391.6萬元。

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