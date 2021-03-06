「Drape」在洋服世界裡是個高深莫測的用詞，表面上形容一件西裝的垂掛形態，實際上包含布料重量感、垂直皺褶紋、寬闊胸部剪裁等多種元素。以普遍亞洲男士所追求的slim fit概念，或是瘋狂窄身的韓式西裝而言，drape suits裁縫刻意營造的伸展空間及額外布料，簡直是另一個星球的語言。看在老派廣東師傅眼裏，可能認為將西裝造得四平八穩、乾淨俐落就是這回事，但那種厚膊墊80′s ovesized西裝卻跟所謂British Drape有着一段距離。如何闊大得來又合身瀟灑？也許要穿著過才能明白那種感覺。

有說drape suits源出1930年代Savile Row，始創者為Dutch of Windsor，King Edward VIII的御用裁縫Frederick Scholte。那是開始轉用輕膊墊、強調V形線條的洋服時代，跟傳統方正boxy西裝有著天淵之別。此風格落到另一名匠Anderson & Sheppard手上更是發揚光大，夾圈（armhole）較高、胸口很full，加上闊大extended shoulder，在視覺上顯得非常masculine，但同時又著重舒適輕盈的soft tailoring，正是現今drape cut精髓所在，絕非我們對英式西裝厚膊頭、重結構的刻板印象。

隨着時代邁進，它更一步步脫離英國軍服（military cut）款式起源，莊嚴的紳士形像漸趨休閒瀟灑，過往的厚重份量亦被輕柔飄逸布料質感取代成主流，卻仍保留顯橫顯壯的修飾效果。例如1960年代James Bond西裝用了額外布料營造胸、膊的強烈空間感（fullness），便屬當時非常時髦的British Drape。不論站立走動或是靜止坐下，「垂掛」布料亦會跟隨身體活動自如，最具個人風格，遠遠超越了制服本質。

儘管以現今審美標準來看，這不過是套成熟大方一點的西裝，除下價錢牌可能無人察覺到其價值所在，但是回到一百年前drape suits可謂革命性新嘗試。正如《Apparel Arts》（1932）對這新派洋服的描述：「With the disappearance of the last vestige of military influence from men’s clothing design, a loose ultra-civilian type of suit model came in.」由此可見，當時drape suits是首個脫離軍服框架的男裝派別，百年走來，細節轉變即使再微不足道，對後男士依然意味深長。

汝勤

專欄作家，沉迷研究電影，音樂與時裝三者的微妙關係，致力推動有內涵的物質消費生活。

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