「Drape」在洋服世界裡是個高深莫測的用詞,表面上形容一件西裝的垂掛形態,實際上包含布料重量感、垂直皺褶紋、寬闊胸部剪裁等多種元素。以普遍亞洲男士所追求的slim fit概念,或是瘋狂窄身的韓式西裝而言,drape suits裁縫刻意營造的伸展空間及額外布料,簡直是另一個星球的語言。看在老派廣東師傅眼裏,可能認為將西裝造得四平八穩、乾淨俐落就是這回事,但那種厚膊墊80′s ovesized西裝卻跟所謂British Drape有着一段距離。如何闊大得來又合身瀟灑?也許要穿著過才能明白那種感覺。

有說drape suits源出1930年代Savile Row,始創者為Dutch of Windsor,King Edward VIII的御用裁縫Frederick Scholte。那是開始轉用輕膊墊、強調V形線條的洋服時代,跟傳統方正boxy西裝有著天淵之別。此風格落到另一名匠Anderson & Sheppard手上更是發揚光大,夾圈(armhole)較高、胸口很full,加上闊大extended shoulder,在視覺上顯得非常masculine,但同時又著重舒適輕盈的soft tailoring,正是現今drape cut精髓所在,絕非我們對英式西裝厚膊頭、重結構的刻板印象。

隨着時代邁進,它更一步步脫離英國軍服(military cut)款式起源,莊嚴的紳士形像漸趨休閒瀟灑,過往的厚重份量亦被輕柔飄逸布料質感取代成主流,卻仍保留顯橫顯壯的修飾效果。例如1960年代James Bond西裝用了額外布料營造胸、膊的強烈空間感(fullness),便屬當時非常時髦的British Drape。不論站立走動或是靜止坐下,「垂掛」布料亦會跟隨身體活動自如,最具個人風格,遠遠超越了制服本質。

儘管以現今審美標準來看,這不過是套成熟大方一點的西裝,除下價錢牌可能無人察覺到其價值所在,但是回到一百年前drape suits可謂革命性新嘗試。正如《Apparel Arts》(1932)對這新派洋服的描述:「With the disappearance of the last vestige of military influence from men’s clothing design, a loose ultra-civilian type of suit model came in.」由此可見,當時drape suits是首個脫離軍服框架的男裝派別,百年走來,細節轉變即使再微不足道,對後男士依然意味深長。

汝勤

專欄作家,沉迷研究電影,音樂與時裝三者的微妙關係,致力推動有內涵的物質消費生活。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!