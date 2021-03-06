Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主出售日本全棟住宅，該物業位於日本東京中野區。物業剛於2020年12月全新落成，屬同區較新落成物業。該物業全棟2層高，一共有8個小型住宅單位，每個單位均為複式設計，隨物業附送簡單家具家電，總建築面積約973呎，享土地及物業所有權。

從物業步行7分鐘，即可到達西武新宿線鷺之宮車站，一線直達高田馬場市中心地區。中野區為東京23區，亦即當地人傳統住宅區，因此區內的住宅物業多為傳統住宅日本獨立屋（一户建），都是以較為閑靜的街區為主。該物業以交通優勢取勝，而且每月實收租金相宜，若完全租出所有單位，實際回報率可高達7%，在市場上非常受歡迎，最終於成交價為620萬港元。

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