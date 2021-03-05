【本報訊】港股昨日大玩過山車，高低波幅達884點，收市險守兩萬九關。受美國債息急升的陰霾拖累，港股早段再現恐慌性拋售，恒指最多插723點，見28513點一個多月低位。惟受惠兩會行業政策，內銀、內需及電訊等板塊於午後拗腰彈，力撐恒指收市僅跌138點。

分析指國策股仍要待具體政策細節出台，升勢才能更進一步；港股後市主要視乎美債孳息及A股走勢，而能否守28500屬關鍵。

恒指昨再跌138點，收報29098點；全周埋單計算，恒指升118點。惟指數期內表現極其波動，波幅高達1,398點。

內銀內需電訊股跑出

兩會推動建立現代金融體系，營造良好數碼生態，內銀股跑出。工行（1398）盤中見5.52元，創逾一年高，收升3.6%至5.47元；中行（3988）及建行（939）分別升2.2%及1.7%。

國務院總理李克強在《政府工作報告》中提出，堅持擴大內需，餐飲、體育用品等內需股逆市向上，恒安（1044）升3%；蒙牛（2319）升2.6%。工作報告亦指，將推進能源、電訊等基礎性行業改革，提高服務效率，降低收費水平，受市場關注的中移動（941）曾拗腰彈半成。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，在外遊受限制下，內地消費力仍集中在各城鎮之內，加上消費者對內地品牌的接受程度增加，令相關公司毛利提升。他又指，餐飲、體育服裝股等早前曾回調，但仍未算好平，「不可能好短時間內升到一倍，揸長少少時間都仍有前景」；部份高估值的內需股如海底撈（6862），其前景不錯兼「染藍」後有被動資金追入，回落或是低吸機會。

北水重新淨流入近24億元，騰訊（700）吸資達20億元，股價跌1.6%。小米（1810）除了被北水淨沽4.6億元，亦將遭兩國際指數剔出。富時羅素將小米從全球指數中刪除，於3月12日生效；標普道瓊指數則於3月15日開市前，從指數中剔除該股。受多個負面消息拖累，小米挫3.7%。

中芯（981）買貨困難重重，其設備及原材料供應商ASML澄清，有關採購協議未涉及生產7納米製程芯片的EUV高端光刻機，而是前一代的DUV光刻機，中芯跌1.5%

專家：見底言之尚早

科技股連日均現頹勢下，恒生科指已較歷史高位11001點回吐21.5%，至8634點，已步入技術熊市。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股後市要看美國債息走勢、北水買貨意欲等，「係咪見底仍言之尚早」，投資者要有心理準備市況「繼續好chok」。

另外，港交所（388）公佈，將於3月29日（周一）實施第二階段市調機制優化措施（俗稱冷靜期），容許市調機制於同一交易時段被多次觸發。該機制涵蓋股票總數接近500隻，其觸發界線分別設定為5分鐘前最後成交價的升跌10%、15%及20%。

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