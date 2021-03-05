【本報訊】內房商佳兆業（1638）太子女郭曉亭入主《星島日報》後，與郭氏同名的相關人士亦於鼠年尾斥接近億元掃入薄扶林貝沙灣豪宅。

踏入新春前夕，樓市氣氛上揚，二手市場買賣暢旺。其中，薄扶林貝沙灣1期2座一個高層相連戶A及B室，上月初獲買家連車位以9,500萬元買入，按土地註冊處資料顯示，兩單位新登記買家為Kwok Hiu Ting、Kwok Hiu Yan，前者料與佳兆業太子女郭曉亭同名，或屬同一人。

「凶宅大王」伍冠流購瓏門

資料顯示，該2座高層A單位，實用面積1,153方呎，屬於3房間隔，成交價4,500萬元，實用呎價約3.9萬元，登記買家Kwok Hiu Yan。同層毗鄰的B室，實用面積1,364方呎，間隔同屬3房，成交價5,000萬元，實用呎價3.66萬元，登記買家Kwok Hiu Ting，與入主星島新聞集團的佳兆業主席郭英成女兒郭曉亭名字相同，料屬同一人。上述兩單位附連1個車位成交，據悉，郭氏家族於貝沙灣1期8座已持有高層相連戶，是次或屬再度增持。單位原業主早於2003年以共1,541萬元購入單位，持貨17年，賬面賺7,959萬元，升幅約5倍。

另外，過往愛投資「另類物業」或半契樓的「凶宅大王」伍冠流，新近卻斥資850萬元購入屯門瓏門連租約單位。瓏門II第8座高層C室，實用面積484方呎，新近連租約以850萬元售出，實用呎價17,562元，單位每月租金約1.64萬元，以購入價計算，租金回報率約2.3厘。

此外，消息指出，元朗意花園佛洛斯大道單號屋，實用面積,1646方呎，連863方呎花園及435方呎天台，上月以2,000萬元售出，實用呎價約12,150元。

據悉，原業主為理想集團行政總裁鄧健明或有關人士，鄧氏2017年3月以2,665.7萬元購入洋房，據悉當年發展商提供現金回贈及代繳印花稅，料實際蝕幅較賬面少。