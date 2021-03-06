特區政府在1998年8月大舉入市購入過千億元港股，之後把手上港股包裝成盈富基金在1999年11月12日上市，當時恒指大約14,000點。恒指去年底收報27,231點，21年升幅不足一倍，追蹤恒指的盈富基金平均每年升幅只得3.1%。

截至去年底，過去10年恒指和盈富基金表現更不濟，平均每年升幅只得1.6%，連股息每年只得4%。這實在要多得港交所，只顧公司利益，容許不少只有「故事」和「概念」的公司上市，以及恒指公司揀選成份股的準則容易被人操控。

過去21年港股經歷過三次風暴，包括2000年科網泡沫爆破，2008年國企泡沫爆破，2016年A股熔斷，這三次風暴令恒指由高位重挫1萬至2萬點，元氣大傷，自然拖低盈富基金的長期回報。

2000年科網泡沫爆破，恒指成份股中移動股價由高位重挫八成，電盈股價更由高位暴跌97%，兩隻重磅股已令恒指大跌近兩成。2008年國企泡沫爆破，早前被人炒高，獲恒指公司納入恒指9隻大型國企股，全部由高位急墜，跌幅高達八成或以上，結果令恒指重挫67%！

至於2016年A股熔斷，令恒指由28,588點高位跌至18,278點，主因是A股不獲納入MSCI，香港H股跟隨內地A股重挫1萬點。

過去兩年，港交所和恒指公司共同合作，炮製另一科技及中概股泡沫，相信未來恒指亦會由高位急墜。港交所在2018年4月開始容許未有盈利的生物科技和同股不同權的公司在主板上市，吸引一眾沒有盈利，或者PE數百倍，只有「故事」和「概念」的內地企業來港上市。個別公司上市集資金額不過數十億至數百億元，新發行股份佔全部股份不足10%，公開發售更不足1%，餘下內部認購的股份還設有禁售期，市場流通量極其不足，只得幾個百分點，故此很容易被人炒高一倍，甚至幾倍。

當股價飇升，成交額急增，整間公司流通市值上揚，有幾百億元或以上，恒指公司便說公司符合納入恒指及其他指數的要求，強迫追蹤指數基金在高價接貨。恒指公司未來將變本加厲，納入更多大而無當的成份股，令恒指走向劣質。投資者為免被人愚弄，不少已大幅減持港股和恒指基金，把資金轉投其他市場。

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人

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