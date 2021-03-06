美國參議院正式通過封殺孔子學院，所有美國大學若設有孔子學院，除非能保證其運作完全獨立，否則將被聯邦政府撤銷所有資助，目前正等候眾議院通過及總統簽署落實。美國現時只剩下55間孔子學院，但全球仍有逾千間相關機構。

孔子的學說流傳千古，但如今他的名字卻被冠上國家宣傳工具，可謂聲名狼藉。最無辜就是這個所謂孔子學院，根本不在宣揚其仁義禮，卻在做着恰恰相反的事情。

中共日日在狂想如何提高軟實力，但越做越錯，將自己一套政治宣傳價值觀，強加到孔夫子學堂之上。當學院被學術挑戰，被質疑美化極權，中共即起弶反檯，反批別人政治打壓，影響學術自由。

這種無賴丁蟹式辯駁，香港人無奈才被逼硬食，但擁有自由文明的人，真的睬你都傻，一腳伸你走。

中國人是非常利害的族群，非常知禮識趣，當面對有聲音批評中國，不知是真心或假意，都會群起反撲，極力維護可能他們也不清楚是何物的孔子學院。或者這次真的要歸咎孔子的儒家思想，令人變得不可思議的愚忠。

面對這種愚忠，最新受害者就是剛獲金球獎的首位中國女導演趙婷。原本全中國都在熱烈慶祝，大讚她是中國人的驕傲，因為她在北京出生，爸爸趙玉吉是共產黨員，又是國企首鋼前總經理，繼母更是知名演員宗丹丹。可是趙婷被翻出曾說過中國是一個充滿謊言的地方，即被全中國文革式批鬥，甚至要抽她爸媽出來興師問罪，罰錢坐牢。

明明全中國人都知中國到處是謊言，吹哨人李文亮病死時，不是全國上下都批中國只有一言堂嗎？以我認識的內地人當中，根本從來無人會盡信官方言論，大家都會說「大陸是這樣的，報喜不報憂。」

中國若要崛起，若要成為強國，重點不在於有多少孔子學院，多少個趙婷獲獎，最基本先學懂是非黑白，學會孔子教大家的仁義道德，別當犬儒批鬥份子。

程凱

https://www.facebook.com/chengkaibayarea

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！