新盤大戰爆發，西南九龍長沙灣「百億地王」維港滙，日前以均價2.46萬元登場，雖然屬西九龍區新盤首批價錢新高，不過對比鄰近二手屋苑，價錢算相當貼市。開放示範單位的首個周六，引來大批睇樓客參觀，下午有逾百人排隊睇樓，場面墟冚。

維港滙昨日起收票，市傳單日已收過140票，以首批108伙計，屬足額認購。今日是項目首個開放示範單位的周六，項目設於奧海城二期的示範單位人頭湧湧。下午二時，有超過100人在示範單位門外排隊，等候入場睇樓，以四人一組分隔，睇樓客年齡層甚廣，有不少人家大細一齊出動，亦有年輕情侶到場睇樓。此外，亦有大量地產代理在商場及港鐵站出入口撈客，不時出現爭客的場景。

睇樓客蔡小姐一家今日到場睇樓，她表示，原居於西九龍附近，見到維港滙屬西鐵沿線，又有海景，所以前來參觀示範單位。打算購入三房或四房大單位，一家人一齊住。

睇樓客Annie現居於大角咀私樓港灣豪庭，今日到場睇維港滙，打算用作樓換樓，笑言因為「大單位買唔起」。對於近期本港經濟不明朗，她就相信本港樓價平穩，料不會大升大跌。

長實SEA TO SKY發售159伙 佔售逾七成

雖然何文田及長沙灣都有全新盤部署推售，然而樓市熾熱，各大發展商都有貨尾參戰。長實（1113）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城SEA TO SKY周末發售159伙，時至午後，暫時累積售出117伙，佔發售單位73%，其中項目最後103伙兩房單位已經全部沽清。

該103伙單位為項目最後一張價單，全數為2房海景戶，分佈於項目第1、2座C室單位。折實售價796.3至955.9萬元，折實呎價16,555至19,832元，折實平均呎價18,225元。

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