恒生指數迎51年來最大改革，秤一秤贏輸家！恒指公司周一公佈《優化恒指的諮詢總結》，拋出5大改革建議，當中最受注目是在明年中前將藍籌數目大增至80個，不過今次揀選潛力新貴時的行業考慮因素較市值更大，而市值覆蓋率大落後者有「非必需性及必需性消費」與「醫療保健業」，即使兩行業不會成為指數比重大戶，但幾可肯定成為新貴數目大戶，預料兩板塊在25個新寶座中可佔逾半席位；相反，「金融業」近年市值雖然持續收縮，但在恒指的市值覆蓋率仍高逾八成，非但沒有條件再爭新席位，更可能有人需要讓座。

連同本月中新納入的3隻藍籌，恒指將有55隻成份股，恒指公司在未來5次季檢中，平均每次需淨增5隻藍籌才可達80隻的目標。而今次改革的一個重要目標，是港股七大行業組別的市值覆蓋率均超越五成，而消費與醫療兩大組別目前覆蓋率只有33.6%及22.5%最落後，由於兩行業的企業市值均不大，估計需納入多股才可達標，而按恒指公司的模擬圖，消費再納8股便可將覆蓋率扯高至65.3%；醫療納6股即可覆蓋78.4%行業市值。

而按市值推算，消費業的潛力新貴有思摩爾國際（6969)、農夫山泉（9633)、華潤啤酒（291)、中國飛鶴（6186)、比亞迪（1211)、周大福（1929)、泡泡瑪特（9992)及新東方（9901)等；醫療業潛力新貴則有京東健康（6618)、翰森製藥（3692)、平安好醫生（1833)、百濟神州（6160)、信達生物（1801)及微創醫療（853)等。

不過要數恒指比重大贏家，則非「資訊科技業」莫屬。雖然科技股市值覆蓋已高達85.5%，但目前科技藍籌卻只有4隻，在科技股數目、市值及地位持續膨脹下，恒指公司似乎不介意再大手納入科技成分股，假設再新增6股，覆蓋率亦只推升至94.5%，佔恒指比重亦僅由26.9%，稍增至28.6%，即具備再添新成員的條件。倘恒指公司增6席予科技股，大有機會是快手（1024）、京東集團（9618)、網易（9999)、中芯國際（981)，以及傳將在本月內啟動在港第二上市的百度及嗶哩嗶哩（B站），兩新股估值分別達千億美元及逾500億美元，配合藍籌上市歷史大降至3個月的象徵式要求，估計最快9月便有條件染藍。另外，科技股的另一個致勝關鍵還在於藍籌在恒指權重劃一在8%，即同股不同權股份的5%上限隨即獲解禁，並看齊其他重磅股，很明顯，阿里巴巴（9988）及美團（3690）就是今次權重新上限的最大受惠者。

每一個改革都有人歡喜有人愁。七大行業中唯一可能成分股不增反減的是金融業。目前金融股的藍籌多達11隻，覆蓋行業市值八成，佔恒指比重四成，即使再剔走一股，比重仍高達32.8%，仍為恒指最大比重板塊，但卻足以大大拉近與科技業的比重距離，而目前最大機會首個被剔走者，為市值約千五億元、且成交相對較低的交通銀行（3328）。

最後，在權重上限劃一在8%下，還有一個大輸家，就是現有的重磅藍籌股，當中騰訊控股（700）及友邦保險（1299）在恒指高達10%的權重，就顯然要與其他新貴及同股不同權股份分𡙡；值得留意是，國企股指數雖然不在今次恒指優化的諮詢範圍，但卻同時適用於今次權重上限調整，令市場意外，惟目前國指只有騰訊權重高逾8%，意味騰訊將受雙重打擊。

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