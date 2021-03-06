被喻為韓國亞馬遜的電商巨頭Coupang，宣佈將會在美國紐約交易所掛牌上市，預料將集資近36億美元，估值高達510億美元（約3,878億港元），有望成為繼2014年阿里巴巴後，於美國上市最大規模的外國公司。

Coupang之所以被稱為亞馬遜 2.0，源於它的擴充策略與亞馬遜非常相似，Coupang雖然規模不斷增大，不過盈利表現並不出眾，並且仍然有虧損，原因在於公司一直將大量資金投資在建立物流中心上，期望物流網絡可以完整覆蓋全國，更投資使用無人機送貨到較偏遠的地區。

現時Coupang正投資1萬億韓元加建7間物流中心，建立物流中心成本不少，所以直至2020年公司仍出現4.75億的虧損，這與亞馬遜初期的業績表現非常類似。

於2010年成立的Coupang，由當時正就讀哈佛商學院碩士學位的金範錫（Bom Kim）創立，他當時因看準時機創業而輟學，公司最初以美國團購網站Groupon作為籃本，以銷售即日團購產品為主。不過，隨着電子商務發展逐漸盛行，金範錫看準商機，參考eBay及亞馬遜的營運方式，成功將公司轉型為電商，並且立刻巨額投資在建立韓國全國性的物流網絡上，又不斷加聘送貨員。

現時Coupang在韓國30多個城市內已經擁有數百個B2C物流中心，覆蓋了約7成韓國人口，其物流速度大幅跑贏韓國其他電商。韓國送貨服務平均需兩至三天，Coupang因著強大的物流網絡可以做到即日送貨服務，亦建立了「火箭送貨」（Rocket delivery ）系統，聲稱有99.6％的訂單都能夠在24小時內送到客戶手中。

金範錫更看準韓國人工時長的特性，不少上班一族都沒有空餘時間逛街買日常用品，於是他推出另一計劃Rocket Flash，指定貨物只要在每日午夜12時前下單，貨品在隔日早上7時前就能送到，而退換貨程序亦非常簡單，只需將貨物放在家門口，並且在手機程式上申請退換貨即可。

Coupang近年規模不斷擴大，武漢肺炎疫情令線上購物盛行，更帶動Coupang業績逆市狂升。在招股文件中可見，Coupang於2020年收入為120億美元，按年狂增90.4%，而虧損金額亦由前年的6.99億下降至4.75億。據Wise App最新公佈數據，2月份的購物App使用用戶佔有率最高的便是Coupang，佔比達39.3% ，使用時間佔用率中Coupang佔比更為最高，有54.4%。

Coupang的上市消息成功帶動韓國其他物流股股價上升，並且有望能速進韓國電子商務的發展。不過近日韓國出現有十多名速遞員過勞猝死，其中Coupang速遞員送貨13日後暈倒死亡，據稱他在3小時內要送70戶而體力透支。事件令民眾開始關心在電商迅速發展的同時，亦要關注員工利益和健康問題。

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