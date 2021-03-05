【本報訊】美國非農新增職位連續兩個月增加，表現遠超預期，帶動美股周五一度升逾300點，亦刺激美國債息及美元急彈，10年期美債孳息曾升越1.6厘關，美滙指數則突破92水平，創逾三個月高位。事實上，美國聯儲局主席鮑威爾於周四就近期債息升勢，因未明確表態該局將採取任何具體應對措施，讓市場感失望，造成股債遭雙殺局面。

美國勞工部昨日公佈，2月非農新增職位錄37.9萬，勝市場預期21萬 ; 1月非農新增職位由原先4.9萬，大幅向上修訂至16.6萬。美國2月失業率微降至6.2%，市場預期為6.3%。

美股早段升192點

道指昨日高開後升幅收窄，本港昨晚約10時45分，道指報31116點，升192點，納指報12753點，升29點，惟納指盤中再度跳水，由升轉跌1%，Tesla跌超6%，蘋果公司、亞馬遜跌逾1%。10年期美債孳息周五曾觸及1.6238厘，30年期美債孳息升至2.3477厘，兩者均創逾一年新高。美滙指數則突破92水平，曾觸及92.172，創逾三個月高位。

鮑威爾周四於網絡研討會回答提問時指，美國國債孳息近日大幅上揚引起他關注，但不認為美國債市混亂無序，目前聯儲局寬鬆貨幣政策適當。還有，鮑威爾沒有提到及暗示美聯儲將會透過扭曲操作（operation twist，OT），即沽出短期美國國債、買入長期美國國債，藉此提高短期美債孳息率，降低長期美債孳息率，從而令美債孳息曲線趨平坦。鮑威爾指目前美聯儲推行貨幣政策適當，他指經濟復蘇將帶來通脹升溫壓力，當局對通脹短期上升保持耐性。

有分析指，鮑威爾言論猶如替美聯儲的貨幣政策設下限，對近日債息顯著上揚「開綠燈」。美聯儲將容忍美國通脹上漲，各聯儲官員近日發表講話時亦口徑一致地強調，債息上揚反映市場對經濟前景的樂觀情緒。