肺炎肆虐,全球經濟陷入近年來的低潮,失業率高企,各國政府皆推岀不同措施刺激經濟,在英國房地產業為逾半百萬人提供生計,市場交易下跌趨勢持續會減少工作機會,成為惡性循環,所以英國財政大臣Rishi Sunak早於往年七月推出印花稅假期(Stamp Duty Holiday),原定計劃於2021年3月結束,有見大部份房產交易未能於3月底前完成,財政大臣於本月3日公布財政預算案時提出印花稅假期計劃將會延續至本年6月30日。

印花稅是房產交易所產生的稅項,英國的印花稅為累進制,按稅階(Tax Band)遞增,換句話說,房產價值越高,稅額亦隨之增加。此次英格蘭印花稅假期計劃將免徵稅稅階門檻由25萬英鎊提升至50萬英鎊,50萬英鎊以上至92.5萬的稅階稅率為5%,92.5英鎊以上至150萬英鎊的稅階稅率為10%,多於150萬英鎊的稅階則為12%。以一套60萬英鎊的物業為例子,由於首50萬英鎊為免徵稅稅階,剩下的10萬英鎊屬第二稅階範圍內,稅率是5%,印花稅為5000英鎊。

如以一套160萬英鎊的物業結算,當中涉及全部四個稅階,首稅階免徵稅;第二稅階稅率是5%,税額為21,250英鎊;第三稅階稅率是10%,稅額為57,500英鎊;第四稅階稅率是12%,可徵稅金額為10萬英鎊,稅額為12,000英鎊,總稅額是90,750英鎊。單純看印花稅假期稅制沒什麼大不了,英語世界有句話,The devil is in the details,60萬英鎊和160萬英鎊的物業受惠於印花稅假期措施下,印花稅分別是5,000英鎊和90,750英鎊,然而當一切回復正常後,他們各自的印花稅為2萬英鎊和105,750英鎊,差別皆是1.5萬英鎊,因為大家都是免了繳交首個稅階,對於小額買家而言,印花稅假期帶來天淵之別的資金流。

印花稅假期政策下,任何人皆可享受印花稅減免的惠民措施,包括海外及當地買家,但任何在全球持有一套或以上物業並準備在英格蘭買房的買家需繳付額外印花稅,筆者將會在下一篇詳細解釋。

