3.8婦女節又嚟喇，話說呢個節日係紀念婦女平權，一直由利蘊蓮（Irene）揸弗嘅希慎（014），將利園一期面向恩平道同蘭芳道嘅外牆燈光，轉為象徵婦女、正義和尊嚴嘅紫色，希望彰顯婦女節嘅重要性。

今年67歲嘅Irene話，女性每日都要周旋喺女兒、妻子、母親等眾多身份，同時應付事業發展，需要保持韌性、靈活、高效以及解決問題嘅思維。所以，佢覺得本地公司都應該要開放思想，宣揚協作、有商有量嘅文化，以靈活方式滿足員工家庭需要之餘，同時保持生產力、效率同成果。

Irene本身係香港女性嘅榜樣，作為事業型女性，佢係滙控（005）獨董、恒生（011）首位女性董事長，不過主業都係家族公司希慎。喺佢管治下，希慎嘅高級管理層中，女性佔65%以上，經理層級員工就有49%，好過香港唔少公司。

李華華

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