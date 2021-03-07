整體新盤市場氣氛向好，本周末一手市場錄得近200宗成交，較上周近160宗增加兩成，當中長實（1113）將軍澳日出康城Sea To Sky已佔117宗或六成。

佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，青衣明翹匯今天沽出兩伙，2房單位已悉數沽清。剛沽出最後一個2房單位，為1A座27樓A室，實用面積435方呎，成交價854萬元，呎價19,632元。另2A座32樓B室，實用面積566方呎，3房間隔，成交價968.1萬元，呎價17,104元。

跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY連環錄得成交，單位為9樓F室，實用面積428方呎，1房間隔，成交價1,341萬元，呎價31,332元。買家採用「1440 GO」先住後付付款計劃，計劃提供特長成交期，買家只需預備低首期，已可入住或將單位出租。

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