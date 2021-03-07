中原地產十大屋苑本周末錄得22宗成交，較上周末21宗升4.8%，十大屋苑區區有單開，沒有零成交屋苑，沙田第一城佔5宗最多。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，多個一手新盤接連登場，將樓市交投氣氛推上高峰，帶動二手交投。二手盤源大量消化，業主收窄議價空間，逐步調高叫價，買家為免遲買會貴，往往加快入市步伐。市場資金充裕，有不少投資者趁高位套股換樓，形成3月持續大牛市。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，樓市保持暢旺，自放寬限聚令及農曆新年後，市況繼續向上，加上一手市場氣氛良好，與二手市場互相輝映。該行統計的十大屋苑，本周末錄得23宗二手買賣個案，較上個周末的21宗，按周上升2宗或約10%。

廖偉強指出，農曆新年後市場持續向好，買家入市意欲強勁，即使部份二手業主慢慢提價，但買家繼續追貨，令二手交投持續上升。與此同時，一手市場氣氛良好，與二手市場互相輝映。廖氏續指，暫時看不到有甚麼大負面因素會影響樓市，相信後市有望維持現時水平。

至於美聯物業統計的十大屋苑，3月份首個周末錄得約26宗買賣成交，按周升8.3%，創8個周末次高。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，踏入3月份樓市續旺，多個大型矚目新盤推出，帶動購買力進一步釋放，各區睇樓活動活躍，二手筍盤不乏承接，大額成交頻仍，二手交投亦明顯升溫，樓市「牛氣」持續。隨著疫苗開始接種，樓市剛需持續，資金追捧磚頭，在多個大型新盤攻勢下，市場入市氣氛料將持續熾熱，部分一手市場向隅客亦將回流二手市場，３月份一、二手交投料將保持活躍。

中原地產趙鴻運表示， 鰂魚涌太古城周末錄得3宗成交，平均呎價約20,149元。包括南山閣高層B室，實用面積582方呎，2房則王間隔，望內園景。業主去年12月放盤，叫價1,200萬元，最終累減40萬元以1,160萬元易手，呎價19,931元。原業主於1986年以61.5萬元買入單位，持貨35年，大賺1,098.5萬元離場，升值17倍。

中原地產楊文傑表示， 鰂魚涌康怡花園A座高層9室，實用面積710方呎，屬3房套間隔，業主叫價1,350萬元，月初減至1,280萬元，累減132萬元，以1,218萬元沽出，呎價17,155元。原業主1995年以540萬元買入，賬面獲利678萬元。

中原地產王子健表示，紅磡黃埔花園周末錄得2宗成交，其中2期13座低層C室，實用面積389方呎，2房間隔，望內園景，以705萬元易手，呎價18,123元。

中原地產侯惠良表示， 沙田第一城周末成交活躍，錄得5宗成交，其中49座高層A室，實用面積284方呎，2房間隔，成交價560萬元，呎價19,718元。

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