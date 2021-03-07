Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主出售英國排屋，香港人以162萬承接。物業位於Greater Manchester的Stockport，為兩房排屋，室內面積大約645呎，成交價為15萬英鎊（約162萬港元）。排屋全棟兩層高，室內裝修標緻，廚房設備新淨，樓上有兩個房間及一個衛浴，地下有一廳一廚，可直出後花園，後花園亦設有雜物房，預計租金回報每月800英鎊（約8,670港元），預計租金回報率高達6.4%。

物業座落於Reddish住宅區，徒步8分鐘便可到達Reddish North Station，交通方便，步行距離可到達Houldsworth Mill Shopping Centre，方便購買生活必需品，物業同時鄰近Vale Country Park，一個綠意盎然的郊野公園，附近居民會到公園休憩及運動，環境舒適，生活節奏輕鬆。

原業主剛搬走，物業亦無物業鏈（Property Chain），物業鏈即是賣家要求在他買到新物業，才會把現放售的物業賣出，完成交易，由於該物業為「Chain Free」物業，可即買即出租，新買家為香港人，購買此物業「先放租再自住」，現時作投資用途收租，預計兩年後移居英國作自住用途。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！