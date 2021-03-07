無論閣下嫌唔嫌牛熊理論老土，姑且用嚟去形容投資者由極端興奮、樂觀逐漸變為冷靜、悲觀嘅過程，都冇乜錯。

先review圖表，恒指由日線RSI雙頂背馳以及月線圖明顯上破保歷加上軸嘅見頂訊號出現後，觀乎過去15年，每次恒指同樣情況會先下試周線保歷加中軸，呢個星期將延伸至27,900點左右，再下一步先睇到指數會好似15年港股大時代直插冇水花，定係好似其他幾輪跌市、喺周線保歷加中軸企穩然後上落幾個月，喺美國無限量寬子彈之下，難產生流動性危機，因此中線上落市機會遠高過直插。

執筆時美國參議院終於對1.9萬億美元援助方案開綠燈，計劃將推動美國政府增加發債，其實係支持10年期美債息高企嘅因素，對高估值股份偏向不利。雖然科技股周五絕地反彈，但估計後市仍大幅波動，揸cash嘅不妨博恒指落到28,000點左右先吸增長股。

今次跌市嘅特點，唔係增長股基本因素變樣，而係估值升至超級高，即使股價由高位插五成，甚至七成，悲觀市況下，最終都可能有充份嘅論述。眼下科技股似係特價時段，不過由樂觀轉為冷靜嘅過程，持有高估值股份要預咗你未必經得起嘅耐力考驗。

例如電動車股，以Tesla作為模板嘅蔚來，舊年交付量係Tesla十分之一，市值亦大約係Tesla嘅十分之一。喺中國限稀土出口（中國為加工大國）、美國加強半導體供應鏈，雙方互片幾可肯定升級，只要供應鏈一時三刻唔暢順，亦會影響到交付量，打擊增長速度。Tesla最近面對售後服務嘅批評，亦顯示交付量大增後會出現後續考驗，相信蔚來更甚。

如果手持呢類股份，未來幾個月要有心理準備聽到一連串壞消息打擊你嘅信念，悲觀時認為手持股份將變成行業輸家時，隨時會喺低位賤價沽出。辦別長線贏家，加強自己持貨信念，變得極為重要。

晉佳

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