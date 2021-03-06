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恒生指數迎51年來最大改革！最受注目是明年中前將藍籌數目大增至80個，但今次揀選潛力新貴時的行業考慮因素較市值更大，而市值覆蓋率大落後者有「非必需性及必需性消費」與「醫療保健業」，兩行業幾可肯定成為新貴數目大戶，預料兩板塊在25個新寶座中可佔逾半；相反，「金融業」近年市值雖然持續收縮，但在恒指的市值覆蓋率仍高逾八成，非但沒有條件再爭新席位，更可能需要讓座。

今次改革的一個重要目標，是港股七大行業組別的市值覆蓋率均超越五成，而消費與醫療兩大組別目前覆蓋率只有33.6%及22.5%最落後，由於兩行業的企業市值均不大，估計需納入多股才可達標，而按恒指公司的模擬圖，消費業再納8股可將覆蓋率扯高至65.3%；醫療業納6股可覆蓋78.4%行業市值。

思摩爾及京健料受惠

按市值推算，消費業潛力新貴有思摩爾（6969）、農夫山泉（9633）、華潤啤酒（291）、中國飛鶴（6186）、比亞迪（1211）、周大福（1929）、泡泡瑪特（9992）及新東方（9901）等；醫療業潛力新貴則有京東健康（6618）、翰森製藥（3692）、平安好醫生（1833）、百濟神州（6160）、信達生物（1801）及微創醫療（853）等。

要數恒指比重大贏家，則非「資訊科技業」莫屬。雖然科技股市值覆蓋高達85.5%，但目前科技藍籌卻只有4隻。

在科技股數目、市值及地位持續膨脹下，恒指公司似乎不介意再大手納入科技股，假設新增6股，覆蓋率將推升至94.5%，佔恒指比重亦僅由26.9%增至28.6%，即具備再添新成員條件。該6席大有機會是快手（1024）、京東（9618）、網易（9999）、中芯（981），以及傳本月在港上市的百度及嗶哩嗶哩。

金融股及騰訊成輸家

科技股另一致勝關鍵還有藍籌在恒指權重上限劃一在8%，即同股不同權股份的5%上限隨即獲解禁，阿里（9988）及美團（3690）明顯受惠。

有人歡喜有人愁，七大行業中成份股唯一可能不增反減的是金融業。目前金融股的藍籌多達11隻，覆蓋行業市值八成，佔恒指比重四成，即使剔走一股，比重仍達32.8%，仍為恒指最大比重板塊，而目前最大機會被剔走者，為市值約1,500億元、且成交相對較低的交行（3328）。

最後，在權重上限劃一在8%下，還有一個大輸家，就是現有的重磅藍籌股，如騰訊（700）及友邦（1299）；值得留意是，國指雖然不在今次恒指優化的諮詢範圍，但卻同時適用於今次權重上限調整，令市場意外，惟目前國指只有騰訊權重高逾8%，但意味騰訊將受雙重打擊。