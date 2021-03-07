很多年前，我曾經在文章中揶揄香港的民主派作為反對黨，有點像期權策略中long一個call spread，賺不了多少，輸也是有限。文章出台後，在友儕間也曾傳為笑談。今天，泛民的處境卻徹頭徹尾像short了一個put。

Call spread是什麼呢？比喻說今天恒指是30,000點，你沽了一個31,000的call（認購期權），同時間你買了一個29,000的call，那麼除去購買和出售期權的本金外，你的利潤分佈會是這樣的：當恒指徘徊在29,000-31,000的區間，贏輸基本上是和買了恒指一樣。當恒指衝上31,000之後，利潤便會封頂，反之當恒指跌穿29,000，損失便會止蝕。當日的意思是在香港爭取民主，空間有限，但付出也是有限，你仍然可以安居樂業，更加不用擔心牢獄之苦（相比新加坡反對黨人動輒得咎）。

今天什麼都不再一樣！反對政府措施很容易變了「分裂國家」，配票原本是所有政黨都會做的工作，卻因為競選宣言包含癱瘓政府手段而涉嫌違反國安法。這只有downside沒有upside的事情，難道不是像在大跌市中沽了一個put（認沽期權）嗎？

政事擾人，在《國安法》的夢魘下，往後應該寫什麼呢？《圓方集》本屬經濟版，香港這城市本來便是政不離經，經不離政，談經濟尤其是宏觀經濟很自然便沾上政治，而我對政治是有看法的。

讀者知我，本欄從來都不是賣激，在蘋果罵政府的作者還會少嗎？懂得罵、罵得比我更好的，大有人在。我只是希望帶給讀者一個比較嶄新和尊重事實的角度去看事情。我知道這種定位不一定能夠帶給讀者同溫層的感覺，但作者是自私的，首重「我手寫我心」，讀者的偏好只能放在第二位。

我心裏很希望能夠給手足一點鼓勵。以子之矛，攻子之盾，容我者借毛澤東當年寫給柳亞子一首七律的兩句贈大家：「牢騷太盛防腸斷，風物長宜放眼量」。

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