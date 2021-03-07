正當準備移居海外的香港人熱烈討論與英國國民海外護照（BNO）有關話題的時候，以及有焦急地等待台灣政府審核其居留許可的申請人之際，不少人卻忽略了網路上關於寵物移民的討論，這些討論有時甚至只不過是一派胡言。筆者相信這篇文章除了值得讓寵物主人關注之外，也值得讓沒有飼養寵物的讀者參考，因為我們人們也有機會遇上類似的情況。

最近有網民在臉書上發文，表示因某航空公司會讓託運的寵物通過ｘ光檢查而感到詫異。繼而很快就有人九秒九地「衝出來……發表偉論」。回應說機場管理局是有指引規定不能讓活體動物通過ｘ光機，更表示安檢用的ｘ光機比醫用的釋出高出很多倍的幅射量。這使許多寵物主人感到恐慌，由此引來了一連串在該貼文上的留言。我們也有寵物主人因看到這些言論而感到憂慮。我就此向他們解釋一切的論述都必須要有科學根據的。

首先，機場管理局的上開指引是正確的。要求進行ｘ光安檢的，有可能是個別航空公司而非機管局。另一方面，有關幅射問題的討論，卻是胡吹瞎扯。

筆者先向台灣防檢局機場站檢疫官兼獸醫師請教。他表示台灣各機場其實一直都須為動物照射ｘ光或通過安檢用的ｘ光機，只是照了主人也不會知道而已。而醫用的ｘ光機和安檢用的ｘ光機所釋出的幅射量其實是差不多，而且很快就會代謝消失。反而負責安檢的人員所接收的副射量其實會更多。一位熟悉上述兩種ｘ光機的醫生也認為只是民眾過度反應了。筆者再調閱資料，其實澳洲兩大機場早已於2015年規定託運的寵物必須經過ｘ光檢查。所以動物接受ｘ光檢查根本不是一件什麼新鮮的事。

根據中山大學附屬第一醫院放射診斷專科主任李子平教授的專業說法，醫用的ｘ光機和安檢ｘ光機原理都是一樣的。安檢ｘ光機的用法就是將行李放入物品掃描ｘ光機內，待檢測完畢後，旅客再拿回自己的行李離開。對物品進行過機檢查用的ｘ光機是利用ｘ射線穿過物體而獲得ｘ影像，通過計算機處理把物體影像顯示在電腦螢幕上，用以辨認和評估物件安全性。其原理雖然與醫院做人體ｘ檢查類似，但李教授認為安檢ｘ光機的劑量應比應用於人體照射的ｘ光量要少。因為安檢用的ｘ光機只需要得出大概的影像，看得出是什麼東西就可以了。醫用ｘ光機卻需要把人體的有關部位看得很清楚，以便診斷。因此其輻射劑量是會更大。因此，大家實在毋須過分擔憂安檢ｘ光機的輻射問題。

最後，筆者就此事再請教香港的執業放射師。他指出一張正常ｘ光的輻射量只是background radiation（即一個人在正常情況下所會接受到的輻射）的300份之一，即0.3%左右。而一個正常香港人每年平均background radiation是3mSv；若多照一張ｘ光的話，其總輻射量就只不過是3.01mSv。所以即便活體動物通過ｘ光機，對其影響其實極微。他繼續解釋為何一般人會覺得ｘ光會釋放大量幅射，因為他們總是看到放射師穿著保護衣。放射師每天會為患者照射數十甚至過百張ｘ光片，所以他才需要穿著保護衣的。總的來說，即便活體動物通過ｘ光機，對其影響實在有限。

故此，凡事應講求科學根據，不要人云亦云。所以，流丸止於甌臾，流言止於智者。《荀子・大略》

陳臻瑋

台灣Unipet寵物移民創辦人

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