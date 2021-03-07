工商舖市場交投回暖，不少投資者陸續放售手持物業。其中盛滙商舖基金最新以2,000萬元，售出大圍地舖；持貨短短8個月已賺近兩成離場。

盛滙商舖基金創辦人李根興指，該基金早前叫價2,800萬元，放售大圍積富街57至59號積富樓地下G號舖，新近則大減800萬元或28.5%，至2,000萬元成交，以舖位面積約500方呎計，呎價為4萬元。據了解，舖位目前由烘焙店以月租4萬元承租，租金回報約2.4厘。

至於盛滙則於去年7月以1,668萬元購入上址，持貨僅8個月即轉手，賬面獲利332萬元，舖位期內升值近兩成。

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