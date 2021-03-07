新盤混戰一觸即發，其中市場焦點之一、西南九龍長沙灣「百億地王」維港滙I於上周五起收票。發展商指，項目暫收逾650票，超額認購5倍；最快日內加推108伙單位應市。

會德豐地產常務董事黃光耀指，維港滙I收票兩日暫錄逾650個認購登記，以首批108伙計，超額認購5倍。信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目最快日內加推第二張價單，涉及108伙單位，料該批將有一定加價空間，有機會本周末開賣。

會德豐地產主席梁志堅亦有到售樓處現場打氣，並指「第一期唔買嘅話，第二、三期都一定加價」。

華懋集團銷售部總監吳崇武同樣有到場觀摩，表示現場非常熱鬧，而項目位置好、景觀好，笑言「自己都心動，但經濟唔容許」。

維港滙售樓處於周末假期人流明顯增多，不少睇樓客均一家大小前來參觀。其中來自台灣，並於香港工作的睇樓客鄭先生指，項目景觀不錯，故有意入市，方便在港定居。

至於來自內地的譚先生，現居於維港滙毗鄰居屋凱樂苑，他認為項目開價較貴，但勝在景觀靚，故預算以1,000萬元內購入兩房作換樓。譚先生續指，香港仍有一定住屋需求，相信未來樓價持續穩健，即使政治前景未明朗，始終認為「香港唔會沉」，指自己都是由大陸落來。

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